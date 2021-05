Neto Divulgação/Band

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 16:57

Rio - O Corinthians foi derrotado em casa, no meio da semana, contra o Penãrol, na Copa Sul-Americana. O desempenho da equipe paulista tem sido questionado por jornalistas e ex-jogadores do clube. Durante o programa 'Os Donos da Bola', o apresentador Neto sugeriu que o clube trocasse o atual técnico Vagner Mancini por Odair Hellmann, ex-treinador do Fluminense, que hoje comanda o Al-Wasl, dos Emirados Árabes.

"Na verdade, sabe quem eu contrataria? Já até falei pra ele? O Odair Hellmann. Primeiro nome seria esse cara. Tático, ele vai pra cima, conversa com o jogador, sabe? O que eu vejo é difícil, cara. Então, a gente vê uma vergonha como essa e tem que se assustar. O Brasileiro começa em menos de um mês. O que o Corinthians pode fazer em menos de um mês? Quem contratar? Corinhians pode ganhar o Paulista? Talvez, mas esse time que empatou com os sorveteiros (River Plate (PAR) – na Sul-Ameriana) é uma vergonha", comentou o ex-jogador do clube.