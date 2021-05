Nino não teve sossego no Fla-Flu: após a saída de Gabigol, Pedro entrou no lugar do camisa 9 e não deu trégua ao zagueiro Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 23/05/2021 00:12

Rio - Não deu para o Fluminense. Neste sábado, a equipe perdeu para o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, na final do Campeonato Carioca. Na saída de campo, o zagueiro Nino ressaltou a luta dos jogadores tricolores, mas admitiu os erros ao longo da decisão. O jogador pediu a compreensão dos torcedores.

"Não faltou entrega, não faltou luta. Erramos sim, em alguns aspectos, no jogo de hoje. Mas espero que os torcedores se identifiquem com nossa luta. Algumas coisas fogem do nosso controle. Precisamos de continuidade. Saímos muito decepcionados, queríamos o título Peço desculpas para aqueles que esperavam o resultado assim como a gente. Vamos fazer de tudo para honrar a camisa do Fluminense", disse a 'TV Record'.

O Fluminense precisará se reerguer rápido da derrota. Isso porque já na próxima terça-feira a equipe terá a última e decisiva rodada da fase de grupos da Libertadores diante do River Plate (ARG), na Argentina. O Flu precisa vencer e, caso empate e ou perca, torce por um tropeço do Junior Barranquilla (COL).