Roger Machado conta com o apoio da diretoria Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 16:02

As 12 partidas de invencibilidade tornaram-se três sem vencer, com a perda do título do Campeonato Carioca e o risco de eliminação na Libertadores. Mais do que o retrospecto, o Fluminense recentemente tem sofrido com os primeiros tempos ruins, a falta de variações táticas e a fragilidade do meio. Problemas que acabaram com a lua de mel entre Roger Machado e a torcida. Ainda com apoio da diretoria, o treinador tem no duelo com o River Plate uma prova de fogo para a tranquilidade no trabalho.

Na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no sábado, o Fluminense voltou a perder o meio de campo e as soluções encontradas foram as mesmas que os torcedores viram nas últimas cinco partidas com a equipe titular. O treinador manteve a formação e trocou apenas as peças de cada posição: meia (Nenê ou Cazares), pontas (Kayky ou Caio Paulista e Luiz Henrique ou Gabriel Teixeira) e centroavante (Fred ou Abel Hernández ou Bobadilla).



E, assim como na derrota para o Junior Barranquilla, a única alteração tática se mostrou um desastre, que foi tirar um volante no combalido meio de campo para jogar com dois centroavantes nos minutos finais. Diante dos problemas principalmente na fragilidade no meio, Roger Machado busca soluções já para o duelo desta terça-feira contra o Riber Plate, em Buenos Aires.



"Precisamos buscar alternativas. Na verdade, a recorrência desse problema não é no meio campo em si. Estamos com uma dificuldade, sobretudo no início dos jogos, de pressionar com os quatro jogadores da frente. Eu gosto de assumir a minha responsabilidade. A partir de agora é buscar alternativas para que retomemos esse equilíbrio, para que voltemos aos trilhos. Vamos avaliar. Ver o que podemos acertar, ajustar", disse Roger.