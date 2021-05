Roger Machado comanda treino do Fluminense LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 17:25

Rio - O Fluminense terá alterações no ataque para o jogo decisivo contra o River Plate, pela Libertadores, na próxima terça-feira, no Monumental de Nuñez. De acordo com o "UOL", o técnico Roger Machado começará a partida com Caio Paulista e Gabriel Teixeira nos lugares de Luiz Henrique e Kayky.

Além disso, o treinador também pode promover mudanças nas laterais. Segundo o veículo, Roger chegou a treinar com Samuel Xavier e Egídio no time titular. No entanto, essas mudanças ainda não são dadas como certas.



Para conseguir a classificação às oitavas de final dependendo apenas de suas próprias forças, o Fluminense precisa vencer o River Plate. Em caso de empate, o Tricolor terá que torcer para o Junior Barranquilla não vencer o já eliminado Santa Fé.