Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Mário BittencourtLucas Mercon

Publicado 05/01/2022 18:00

Rio - O Fluminense assinou o primeiro contrato profissional do atacante Gustavo Oliveira, de 16 anos, nesta quarta-feira, de olho no futuro das joias de Xerém. O jogador assinou o vínculo por cinco temporadas com o Tricolor e com uma multa de 70 milhões de euros, cerca de R$ 453 milhões na cotação atual.

Fluminense assina primeiro contrato profissional por cinco temporadas com Gustavo Oliveira Foto: Arquivo Pessoal

"É a realização de um sonho. Cheguei no clube com 10 anos e tive a possibilidade de me profissionalizar. Sou muito grato ao clube, aos meus companheiros e toda comissão técnica. Espero poder dar muitas alegrias aos torcedores, com gols e títulos", destacou o atacante Gustavo Oliveira.

O atacante Gustavo Oliveira está em Xerém desde os 10 anos, e tem sido convocado para o sub-15 da seleção brasileira em mais de uma vez na temporada. Por outro lado, por causa da pandemia da Covid-19, o Campeonato Sul-Americano não foi realizado.