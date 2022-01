Cristiano usará o número 15 no Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 14/01/2022 14:57

Agora é oficial. Um dia depois de vazar a foto de Cristiano com a camisa do Fluminense, o lateral-esquerdo foi anunciado nesta sexta-feira. Ele foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato até o fim de 2024.



Para acertar com a sétima contratação para 2022, o Fluminense irá pagar 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões) em parcelas pelos próximos dois anos. Cristiano vestirá a camisa 15.



“A sensação é a melhor possível. Quando meu empresário me apresentou a proposta do Fluminense eu fiquei muito feliz e não pensei duas vezes antes de aceitar. Estou realmente muito feliz de estar aqui e só quero dar o meu melhor para conseguir bastante títulos e objetivos importantes no clube”, disse o jogador ao site oficial do Fluminense.



Aos 28 anos, Cristiano terá sua primeira chance em um grande clube do Brasil, após passagens por CRB, Criciúma e Volta Redonda. O jogador estava desde 2017 na Moldávia e se destacou na fase de grupos da Liga dos Campeões pelo Sheriff, enfrentando o Real Madrid, quando inclusive deu uma das três assistências, sendo um dos garçons da competição.



Cristiano iniciará a pré-temporada e só poderá jogar depois do dia 1 de fevereiro, quando abre a janela de transferências internacionais. Ele terá Marlon, Pineida e Danilo Barcelos como concorrentes.