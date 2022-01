Lucca - Lucas Mercon/Fluminense

LuccaLucas Mercon/Fluminense

Publicado 14/01/2022 16:59

Rio - O atacante Lucca está oficialmente fora do Fluminense. De acordo com a Rádio Globo, o jogador acertou os últimos detalhes de sua rescisão com o clube tricolor e pode ser anunciado ainda nesta sexta-feira pela Ponte Preta.

Segundo o veículo, faltava as partes chegarem a um acordo sobre o parcelamento de férias, 13° e premiações. Com as pendências resolvidas, o caminho fica livre para o acerto com a Ponte Preta.

Lucca não conseguiu engrenar com a camisa do Fluminense e, durante sua passagem, ficou a maior parte do tempo na reserva. Com a chegada de Willian Bigode e Cano, o jogador ficou fora dos planos do clube.