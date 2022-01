John Kennedy e Matheus Martins marcaram na vitória sobre a Ponte Preta - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 14/01/2022 17:22

Sem muita dificuldade, o Fluminense venceu a Ponte Preta por 3 a 0 no Estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão-SP, e avançou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. John Kennedy, Matheus Martins, de pênalti, e Luan Brito marcaram os gols da partida.

Mais uma vez, John Kennedy deixou sua marca e chegou a quatro na Copinha. E, assim como no confronto contra a Francana-SP, o atacante balançou as redes logo no início, dando tranquilidade aos Moleques de Xerém. O gol saiu logo no primeiro minuto de jogo, após ótimo cruzamento de Jhonny.



Com a vantagem, o Fluminense viu a Ponte Preta tentar equilibrar durante todo o primeiro tempo, chegando a mandar uma bola no travessão. Mas, com exceção de alguns erros individuais, o jogo parecia controlado.



Aos 37, Matheus Martins fez boa jogada e sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e ampliou. Wallace ainda marcou um golaço de calcanhar, mas a arbitragem deu impedimento inexistente. Com a vantagem, o Fluminense administrou a segunda etapa. A Ponte Preta ainda ficou com um a menos aos 36, com a expulsão de Felipinho, e já nos acréscimos, Luan Brito completou o placar.



Agora, o Fluminense aguarda o adversário das oitavas de final da Copinha, que sairá do confronto entre Santos e Ferroviárias, às 19h30.