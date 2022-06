Programa de Sócio Futebol do Fluminense - Foto: Divulgação

Programa de Sócio Futebol do FluminenseFoto: Divulgação

Publicado 02/06/2022 13:28

Rio - Planejados desde 2020, os novos planos de sócio-torcedor do Fluminense vão ser lançados. O projeto foi postergado por conta da pandemia da Covid-19, que ocasionou consequentemente o afastamento do público dos estádios. De acordo com o "GE", duas novas categorias, "off Rio" e "VIP", serão disponibilizadas na terça-feira da semana que vem, a fim de aproveitar a sequência dos jogos de quarta, contra o Atlético-MG, e de sábado, diante do Atlético-GO, no Maracanã, ambos pelo Brasileirão.

O plano popular (off Rio) é o mais esperado e será destinado aos torcedores com ganhos mensais de até R$ 1.500. O tricolor que se encaixar nessa condição pagará R$ 40 por mês e terá acesso a todos os jogos do time como mandante no setor Leste Superior. Mas, para isso, será necessário o cadastro presencialmente nas Laranjeiras com o comprovante de sua renda. Além disso, haverá uma carga limite do benefício por partida.

O torcedor também terá a alternativa do plano VIP, que dará acesso ao setor Maracanã Mais, a "área vip" do estádio, que conta com serviço de buffet liberado e bebidas não-alcóolicas incluídas. E ainda haverá uma categoria destinada a tricolores que moram fora do Rio de Janeiro e que terão, entre os benefícios, direito a voto nas eleições do Fluminense. Os preços ainda não foram divulgados.

Também será lançado um sistema de pontos, em que os sócios vão acumular com a frequência nos jogos e que poderão ser trocados por experiências no clube. Entre os benefícios estarão disponíveis visitas ao CT Carlos Castilho e acompanhar um treino do time principal.

Ao falar sobre os novos planos de sócio-torcedor ao canal "Raiz Tricolor", o presidente Mário Bittencourt apontou problemas tecnológicos para justificar a demora do lançamento, mesmo com a presença do público nos estádios desde o fim do ano passado.

"A gente começou a perceber que a plataforma, com a empresa que trabalhava para o clube, traria uma série de problemas com um novo programa. Então fomos buscar uma nova empresa no mercado para desenvolver uma plataforma de melhor qualidade. O clube tinha uma antiga de associação de clube social e fez uma adaptação no passado, em gestões anteriores, para gerar o sócio-torcedor. Durante todos esses anos, a plataforma que rodou era inadequada. Só na modificação da empresa, na entrada de um novo sistema, com a mesma quantidade de sócios, a gente saiu de um faturamento médio mensal de R$ 800 a R$ 900 mil para quase R$ 2 milhões. Isso só de resgate de pessoas que fomos buscar com a nova plataforma, que achavam que ainda eram sócias e estavam em débito automático etc. Então por que a demora? Porque depois de ouvirmos em pesquisa cerca de 12 mil tricolores, que nos apontaram uma série de problemas na plataforma antiga, resolvemos puxar o freio de mão, atrasar a colocação na rua e contratar uma outra empresa para atender o torcedor melhor.", disse.