Lucho Acosta marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Internacional - Marina Garcia/Fluminense FC

Lucho Acosta marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o InternacionalMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 30/10/2026 09:35

"Sempre olhamos com carinho todas as situações. Fizemos dois jogos contra o Palmeiras com essa equipe, mas em algum momento, fomos questionados por não termos mudado (...) É lógico que, se entendermos que podemos mudar, vamos achar o que é melhor para a equipe. Sempre deixei claro para os jogadores que nós pensamos no melhor para a equipe", disse o técnico Marcão.

Após a Data Fifa, os titulares apresentaram uma queda de rendimento e as disputas por posições voltaram a ficar em aberto no Fluminense. O atacante Wesley Natã, por exemplo, entrou bem na vitória sobre o Coritiba e nos dois jogos da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. O bom desempenho rendeu a titularidade contra a Chapecoense, no último dia 24.

Na vitória sobre o Internacional, o quarteto ofensivo formado por Ganso, Savarino, Canobbio e Hulk recebeu vaias. O camisa 7, aliás, discutiu com um torcedor na saída de campo. A insatisfação da torcida pode ser um indicativo de mudanças. Autor do gol da vitória, Lucho Acosta entrou bem na partida e deu outra dinâmica para o ataque tricolor. Wesley Natã, Serna e Castillo também foram acionados.

O principal problema é o ataque. Reforço para o segundo semestre da temporada, Hulk vive uma seca de sete jogos e falhou no gol marcado pelo Internacional. No lance, o camisa 7 erra o domínio na tentativa de fazer um pivô e permite o contra-ataque do time gaúcho. Após ser substituído, ele ainda discutiu com um torcedor . Castillo, embora tenha perdido chance clara, conseguiu dar sequência aos lances.

"Estamos pensando em somar pontos o mais rápido possível e poder nos garantir na Libertadores. Vamos montar a melhor estratégia e ter uma equipe mais recuperada fisicamente agora que não temos Libertadores. Vamos fazer as melhores escolhas para, mesmo fora de casa, poder atuar da melhor forma, concentrados, com bastante responsabilidade para poder buscar os pontos que precisamos", afirmou.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 54 pontos e ocupa o quinto lugar. Após encerrar a sequência de três derrotas seguidas e voltar a vencer, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Até lá, Marcão terá tempo e, agora, um pouco mais de tranquilidade para reorganizar o time.