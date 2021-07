Marcus D'Almeida - Jonne Roriz/COB

Publicado 23/07/2021 07:08

Japão - Poucas horas antes da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil iniciou sua disputa no individual masculino do tiro com arco. Marcus Vinicius D'Almeida é o representante brasileiro na competição e terminou a fase classificatória na 40ª posição, e enfrentará na próxima fase o britânico Patrick Huston (25º).



Marcus D'Almeida, de 23 anos, anotou 651 pontos e oscilou em posições medianas durante as séries. Em 2016, quando competia em casa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o arqueiro carioca marcou 658 pontos na primeira fase, terminando em 34º lugar. Na etapa seguinte, acabou eliminado pelo norte-americano Jacob Kaminski.

Quem dominou novamente a classificatória do tiro com arco foram os competidores da Coreia do Sul. Kim Je Deok terminou na primeira posição, com 688 pontos. Ao longo de boa parte das séries, teve a companhia de outros dois sul-coreanos nas três primeiras posições. Oh Jin-hyek e Kim Woo-jin foram superados por Brady Ellison, dos Estados Unidos, que ficou na segunda colocação.



A fase eliminatória da disputa individual masculina está agendada para a próxima segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília). No mesmo horário, Ane Marcelle também tentará avançar de fase na competição feminina. Mais cedo, a brasileira terminou em 33º lugar e enfrentará agora a mexicana Ana Vázquez.



O Brasil não teve a mesma sorte na disputa pelo torneio por equipes mistas. As pontuações somadas dos dois brasileiros na classificatória individual serve para a competição mista. No entanto, Ane Marcelle e Marcus Vinicius D'Almeida não conseguiram levar o País à próxima fase. O Brasil terminou na 20ª posição, com 1287 pontos. Apenas as 16 melhores equipes avançavam. Único país da América Latina a conseguir vaga foi o México, que se classificou em 4º.



No tiro com arco, cada segmento do alvo determina uma quantidade de pontos a serem somados. Assim, quem acerta mais tiros no centro do alvo conquista mais pontos. Ao todo, foram 12 séries de seis tiros cada nessa fase inicial. Na próxima fase, serão cinco sets, com três tiros para cada oponente. A vitória no set dá dois pontos. Caso haja empate, um ponto para cada um. Quem somar três sets primeiro ou seis pontos estará classificado para a sequência da competição.