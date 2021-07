Kevin Durant - AFP

Kevin DurantAFP

Publicado 23/07/2021 14:47

Tóquio - A abertura das Olimpíadas sempre proporciona momentos de emoção. Apesar da mudança dos ares no mundo esportivo com o adiamento de um ano dos jogos, o humor roubou a cena no evento que deu início a competição realizada em Tóquio, no Japão.

Enquanto aguardavam para o desfile inicial, a delegação dos Estados Unidos resolveu homenagear o astro do basquete Kevin Durant cantando um lindo "parabéns para você". O fato curioso é que seu aniversário se comemora só no dia 29 de setembro.

A reação de Durant é impagável. O vídeo divulgado foi gravado pelo pivô JaVale McGee, que não segurou as risadas ao perceber a expressão do ala do Brooklyn Nets.

Team USA sang happy birthday to KD.



His birthday is in September



(via @JaValeMcGee) pic.twitter.com/q6NvRQUBa3 — SportsCenter (@SportsCenter) July 23, 2021

A seleção de basquete dos Estados Unidos inicia sua trajetória nas Olimpíadas neste domingo, às 9h de Brasília, contra a França.