Brasil venceu a Tunísia na estreia do vôlei - AFP

Publicado 24/07/2021 10:31 | Atualizado 24/07/2021 10:34

Rio - O primeiro dia de competições nos Jogos Olímpicos, após a abertura oficial do evento foi de altos e baixos para o esporte brasileiro. O país encarou algumas frustrações com atletas com chances de medalha no individual, porém, o vôlei confirmou o seu favoritismo, tanto na quadra, quanto na praia e começou com bons resultados.

Frustrações

As maiores frustrações do dia foram sem dúvida durante a madrugada, porém, a primeira delas começou na noite de sexta-feira. Considerada uma esperança de medalha, Nathalie Moellhausen foi derrotada na prorrogação pela Rossella Fiamingo, medalhista de prata na Rio-2016. Com isso, ela deu adeus ao sonho de medalha em Tóquio.

Depois foi a vez de Felipe Wu. Primeiro medalhista do Brasil nas Olimpíadas do Rio, em 2016, com uma prata, o atirador brasileiro foi eliminado na primeira fase da pistola de ar 10m e deu adeus ao sonho da segunda medalha.

Por fim, foi a vez de Arthur Nory. Campeão mundial em 2019 na barra fixa, o brasileiro não repetiu o bom desempenho nas Olimpíadas de Tóquio e recebeu 14.133 de nota na fase classificatória disputada na madrugada deste sábado, terminando fora da zona de classificação.

Além desses atletas, que eram considerados favoritos, outros brasileiros também não conseguiram surpreender e conquistar medalhas como: Eric Takabatake e Gabriela Chibana no judô.

Classificação na ginástica e na natação

Porém, o dia não foi apenas de tristezas nos esportes individuais. Arthur Zanetti, Diogo Soares e Caio Souza avançaram para finais na ginástica. O campeão olímpico em Londres se classificou para disputar medalha nas argolas, Caio, de 27 anos, avançou no salto e no individual geral. Diogo também avançou no individual geral.

Na natação, Felipe Lima foi o único brasileiro a avançar de fase. Ele competiu nos 100m peito e se classificou para as semifinais. O país também entrou nas piscinas com Caio Pumputis na mesma modalidade, mas o jovem não avançou. Guilherme Costa não conseguiu se classificar nos 400m livre. E no revezamento 4x100 m livre feminino, o Brasil ficou em 12ª lugar e não irá disputar as finais.

Vôlei confirma favoritismo

O Brasil estreou bem no vôlei masculino de quadra. . Na madrugada deste sábado, a equipe esteve longe de fazer uma exibição de gala, mas fez o suficiente para vencer a Tunísia por 3 sets a 0 (25/22, 25/20 e 25/15). Na praia, as duplas brasileiras também começaram bem. Ágatha e Duda entraram em quadra e bateram as argentinas Ana Gallay e Fernanda Pereyra por 2 sets a 0. Enquanto isso, Alison e Álvaro Filho bateram os argentinos Julian Amado Azaad e Nicolas Capogrosso por 2 sets a 0 - parciais de 21/16 e 21/17.

Tênis com altos e baixos

No tênis, o Brasil teve uma vitória e duas derrotas neste primeiro dia. Na chave feminina de duplas, Luísa Stefani e Laura Pigossi derrotaram as canadenses Gabriela Dabrowski e Sharon Fichman por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4 em 1h33 de partida, e avançaram na competição no Japão. Porém, o tenista número 1 do Brasil, Thiago Monteiro se despediu de forma precoce dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na madrugada deste sábado, pelo horário de Brasília, o cearense foi eliminado pelo alemão Jan-Lennard Struff, 48º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h16min. Já João Menezes fez um grande jogo, mas acabou perdendo na estreia para um rival de alto nível. O brasileiro foi derrotado de virada por 2 sets a 1 pelo Marin Cilic e se despediu dos Jogos Olímpicos de Tóquio na primeira rodada. O experiente croata, que já venceu Grand Slam, venceu com parciais de 6/7 (5/7), 7/5 e 7/6 (9/7) após 3h23 de jogo disputado na quadra dura no Japão.

Futebol empata e handebol perde

A seleção brasileira masculina de handebol começou com derrota a sua campanha em Tóquio. O Brasil até começou bem, na frente do placar, mas acabou sofrendo a virada e foi derrotado por 27 a 24 para a Noruega ligou o sinal de alerta para os confrontos com os europeus. Já o futebol feminino fez o seu segundo jogo na competição. Em uma partida movimentada, as brasileiras empataram por 3 a 3 com as holandesas.