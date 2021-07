Gabriel Medina estará em ação - Reprodução Instagram

Gabriel Medina estará em açãoReprodução Instagram

Publicado 24/07/2021 13:58 | Atualizado 24/07/2021 14:02

Rio - Com o horário um pouco diferente do habitual, os Jogos Olímpicos de Tóquio já estão pegando fogo com vários atletas brasileiros na luta para conquistar medalhas para o país. Neste sábado, as atividades retornam no começo da noite (no horário de Brasília) e se estendem até a manhã deste domingo. Confira o horário das atrações que envolvem o Brasil nas próximas horas da Olimpíada do São Paulo.

Noite de Sábado (Dia 24/07)

Publicidade

19 horas: Surfe Individual Masculino - Com Gabriel Medina e Ítalo Ferreira

21 horas: Street Masculino - Skate - Com Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna

Publicidade

22h20: Surfe Individual Feminino - Com Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima

23 horas: Vôlei de Praia Masculino - Evandro e Bruno Schmidt contra os chilenos Grimalt M e Grimalt E

Publicidade

23 horas: Handebol Feminino - Brasil e Atletas da Rússia

23h14: Judô - Primeira Rodada - Até 66 kg - Daniel Cargnin contra o egípcio Mohamed Abdelmawgoud

Publicidade

23h33 - Natação - 100m peito masculino - Com Felipe Lima

23h40 - Remo - Skiff simples - Masculino - Com Lucas Verthein

Publicidade

Madrugada de domingo (dia 25/07)

01h00 - Taekwondo - Até 68 Kg - Edival Marques enfrenta o turco Hakan Recber

Publicidade

01h47 - Canoagem Slalom - K1 - Feminino - Com Ana Sátila

02h35 - Vela - Classe Laser - Masculino - Com Robert Scheidt

Publicidade

03h05 - Vela - Classe RS:X - Feminino - Com Patrícia Freitas

04h00 - Tênis de Mesa - Individual - Masculino - Gustavo Tsuboi enfrenta o romeno Ovidiu Ionescu

Publicidade

05h00 - Tênis de Mesa - Individual - Feminino - Bruna Takahashi encara a francesa Yuan Jia Nan

05h30 - Futebol Masculino - Brasil x Costa do Marfim

Publicidade

Manhã de domingo (dia 25/07)

07h06 - Boxe Masculino - Peso Leve - Primeira Rodada - Wanderson Oliveira contra Wessam Salamana, nascido na Síria

Publicidade

07h22 - Natação - 200m livre - Masculino - Com Fernando Scheffer e Breno Correia

08h19 - Natação - 100m costas- Masculino - Com Guilherme Augusto Guido e Guilherme Dias Masse Basseto

Publicidade

08h20 - Ginástica Artística Feminina - Com Flavia Saraiva e Rebeca Andrade

09h10 - Natação - 4x100m livre Masculino - Com Marcelo Chieriguini, Guilherme Dias Masse Basseto, Breno Martins Correia e Gabriel da Silva Santos

Publicidade

09h45 - Vôlei de Quadra Feminino - Brasil x Coreia do Sul

Publicidade