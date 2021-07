Fã de música brasileira, Pia viralizou nas redes sociais ao cantar e tocar no violão a música 'Anunciação', de Alceu Valença - Sam Robles/CBF

Publicado 24/07/2021 19:57

Tóquio - Perto da vaga das quartas de final do torneio de Olímpico de Futebol Feminino, a seleção brasileira deixou uma boa impressão no empate de 3 a 3 com a Holanda, atual vice-campeã do mundo. O bom futebol apresentado em Tóquio garantiu mais um 'reforço' para a Turma da Mônica. Pelas redes sociais, o perfil oficial das obras do cartunista Maurício de Souza divulgou neste sábado um desenho da treinadora sueca com os inconfundíveis traços do quadrinhos.

No comando da seleção feminina desde 2019, Pia Sundhage assumiu o desafio de conduzir Marta e companhia à inédita conquista. As credenciais são as melhores possíveis. Em Pequim-2008 e Londres-2012, ela liderou o bicampeonato olímpico dos Estados Unidos. Nas Olimpíadas do Rio, em 2016, foi prata à frente da Suécia.

Responsável pela reformulação da seleção brasileira, Pia tem colhido os frutos da evolução tática e física das comandadas. Na próxima terça-feira, o empate com Zâmbia, na terceira rodada, garante a vaga nas quartas de final. Empatado com a Holanda, com quatro pontos, o Brasil está em segundo lugar na chave, no critério de saldo de gols: cinco contra sete da Laranja Mecânica.