Publicado 24/07/2021 23:47 | Atualizado 24/07/2021 23:51

O Brasil está perto de garantir medalha no Skate Street Masculino. O brasileiro Kelvin Hoefler chegou à final do esporte e é um dos favoritos a ganhar o ouro no esporte. Ele disputará com os franceses Aurelien Giroud e Vincent Milou, os americanos Jagger Eaton e Nyjah Houston, o peruano Angelo Caro e o português Gustavo Ribeiro.

Kevin Hoefler vai ser o representante do Brasil na final do skate - Felipe Gustavo e Giovanni Vianna ficaram fora. O brasileiro avançou em quarto e está na briga por uma medalha. A curiosidade é que Kevin sofreu uma lesão nos primeiros dias em Tóquio. Ele machucou costela e mão, mas seguiu no torneio. Ele mesmo admite que "não sabe como acertou as suas manobras" em entrevista nesta noite (manhã em Japão).