Pedro Spajari foi um dos representantes do Brasil - AFP

Publicado 25/07/2021 09:05 | Atualizado 25/07/2021 10:32

Rio - O revezamento 4x100m livre do Brasil está na final da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A equipe brasileira conseguiu o quinto melhor tempo no geral e garantiu a classificação. O resultado fecha bem o segundo dia do país nas piscinas do Japão.

Em sua bateria, o Brasil ficou na terceira colocação, atrás de Itália e França. No geral, os italianos conseguiram o melhor tempo, superando os Estados Unidos. O time brasileiro ficou em quinto lugar, com um tempo 2.30 segundos atrás dos italianos.



O Brasil foi representado por Breno Correia, Pedro Spajari, Gabriel Santos e Marcelo Chierighini nos 100m livre. Neste domingo de competições nas piscinas de Tóquio, o país avançou para as semifinais com Fernando Scheffer nos 200m livre e também nos 100m costa com Guilherme Guido.