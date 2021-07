Pia Sundhage sai em defesa de Bárbara e garante titularidade da goleira em Tóquio | Olimpíadas 2020 | O Dia

Bárbara - Sam Robles/CBF

Publicado 26/07/2021 07:42

Japão - Após a falha da goleira Bárbara no segundo gol da Holanda no empate entre o Brasil a seleção europeia, a técnica Pia Sundhage garantiu que não haverá alternância no gol da Seleção durante os Jogos de Tóquio. A treinador saiu em defesa da jogadora.

"Se você olhar o primeiro jogo da Bárbara (goleada por 5 a 0 sobre a China), ela nos salvou algumas vezes. Contra a Holanda, teve bons momentos também. Você precisa de uma goleira experiente, e não sou fã de mudar uma goleira durante o torneio", afirmou.



O Brasil tem quatro pontos no seu grupo, mesma pontuação da Holanda. Um empate contra a Zâmbia, nesta terça-feira, confirma a vaga da Seleção na próxima fase dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

"Este é o momento de pensar em ter pernas descansadas, então certamente faremos mudanças - afirmou a treinadora. - Teremos a chance usar algumas substitutas, para estarmos preparadas para as quartas de final. Mas o mais importante é fazer um bom jogo amanhã", disse.