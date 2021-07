Flora Duffy conquista primeiro ouro de Bermudas - Reprodução / Wikipedia

Flora Duffy conquista primeiro ouro de BermudasReprodução / Wikipedia

Publicado 26/07/2021 21:14 | Atualizado 26/07/2021 21:16

Rio - As brasileiras Luisa Baptista e Vittória Lopes, que disputaram a final do triatlo feminino na noite desta segunda-feira, não conseguiram garantir uma medalha para o Brasil. Vittoria terminou a competição em 28º lugar. Na metade da prova para o final, ela ficou no pelotão das seis melhores e chegou a flertar com a medalha. Já Luisa, que é atual campeã Pan-Americana, ficou na 32ª colocação.

A grande vencedora foi Flora Duffy, de 34 anos. Ela conquistou o primeiro ouro da história de Bermudas na Olimpíada. Ela terminou a prova com um tempo total de 1:55:36.

Publicidade

Em segundo lugar no triatlo feminino, ficou a britânica Georgia Taylor-Brown, com 1:56:50, enquanto a norte-americana Katie Zaferis fechou o pódio com 1:57:03.