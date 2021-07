Gabriel Medina é uma grande esperança de medalha olímpica - Confederação Brasileira de Surfe / Divulgação

Publicado 27/07/2021 00:25

Japão - Não deu para Gabriel Medina. No início da madrugada desta terça-feira, o brasileiro tomou uma virada em sua bateria e perdeu a semifinal do surfe para o japonês Kanoa Igarashi por 17.00 a 16.76.

Medina inaugurou o placar com um belo aéreo, que lhe rendeu 8.33. Igarashi respondeu com um drop, que lhe rendeu 7.67, mas o brasileiro logo emendou outra onda somando 15.43. O japonês conseguiu melhorar seu somatório chegando a 10.84, mas Medina alcançou 16.76. No fim, porém, Kanoa Igarashi acertou um lindo aéreo, virando o placar para 17.00 a 16.76, e complicou a vida do brasileiro, que não conseguiu encaixar mais nenhuma onda.



Agora, resta a Gabriel Medina a disputa pelo bronze. O brasileiro volta à água às 2h16 para enfrentar o perdedor da bateria entre o compatriota Ítalo Ferreira e australiano Owen Wright.