Brasileiros não avançaram nos 100m livreAFP

Publicado 27/07/2021 07:37

Rio - O Brasil está eliminado dos 100m livre masculino em Tóquio. Os representantes do país, Gabriel Santos e Pedro Spajari não conseguiram tempo suficiente para avançaram para as semifinais da modalidade nas piscinas de Tóquio.

A prova é considerada uma das mais importantes da natação é tem um histórico positivo para o país. César Cielo é o atual recordista mundial com um tempo 46.91 em 2009, no Mundial de Natação de Roma, Itália. O brasileiro também conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim.

Após não conseguir a classificar, Gabriel Santos se mostrou desapontado com o resultado na prova. "Não foi mto bom, foi um tempo bem ruim, nem lembro a última vez que fiz um tempo parecido. Não tenho uma análise agora, preciso sentar com meu técnico e rever algumas coisas, planejamento, parte técnica. Tem muita coisa envolvida num resultado, a parte pessoal, programa de treinamento, trabalho de força. Às vezes por um erro pequeno o resultado acaba sendo abaixo do esperado. Mas o alto rendimento é assim mesmo, a gente fica um pouco chateado mas o resultado ruim tá aí para a gente evoluir", afirmou.



O quarto dia de competições foi positivo para o Brasil nas piscinas. Fernando Scheffer surpreendeu na noite desta segunda-feira, pelo horário de Brasília, ao faturar a medalha de bronze na prova dos 200 metros livre nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O nadador gaúcho, da cidade de Canoas (RS), não estava entre os favoritos, mas cresceu nos metros finais e conquistou o terceiro lugar, com o tempo de 1min44s66. Além dele, Leonardo de Deus manteve o embalo do compatriota e brilhou nas semifinais dos 200 metros borboleta nos Jogos de Tóquio, na noite desta segunda-feira, pelo horário de Brasília. O atleta de 30 anos avançou à final da prova com o segundo melhor tempo.