Fernando Scheffer se superou e trouxe medalhaJonne Roriz/ COB

Publicado 27/07/2021 08:34

Japão - O Brasil está em mais uma final na natação. A equipe brasileira obteve o oitavo melhor tempo no revezamento 4x200m livre e avançou. O time do país contou com a presença de Fernando Scheffer, que conquistou a medalha de bronze nos 100m livre na noite da última segunda-feira.

Além do gaúcho, o time brasileiro foi formado por Breno Correia, Murilo Sartori e Luiz Altamir. O Brasil terminou a prova com 7min7s73, em quinto lugar na sua bateria e com o oitavo melhor tempo. Lembrando que Scheffer se classificou com o oitavo melhor tempo para a final dos 100m livre e conquistou o bronze.



O melhor tempo foi da Grã-Bretanha, seguido por Austrália e Itália (7min05s05). Os russos, apontados como favoritos, fizeram o quarto tempo, seguidos dos Estados Unidos.