Maria Portela - AFP

Publicado 27/07/2021 23:46

A Maria Portela, uma das favoritas para conquistar medalha no judô feminino nas Olimpíadas de Tóquio, estreou com o pé direito. Ela aplicou um "Ippon" nos primeiros segundos em Nigara Shaheen, do Afeganistão, e avançou de fase.

Agora, Maria Portela vai enfrentar na próxima a vencedora da luta entre Maria Bernarbeu, da Espanha, e Madina Taimazova, da Hungria.

No masculino, Rafael Macedo foi eliminado das Olimpíadas. Na noite desta terça-feira, o judoca brasileira sofreu uma derrota relâmpago para Islam Bozbayev, do Cazaquistão, e se despediu dos Jogos de Tóquio.