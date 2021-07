Ana Patricia e Rebecca encararam dupla da Letônia - AFP

Ana Patricia e Rebecca encararam dupla da LetôniaAFP

Publicado 28/07/2021 00:11

Japão - Ana Patrícia e Rebecca foram derrotadas no vôlei de praia pela dupla da Letônia, Graudina e Kravcenoka, na noite desta terça-feira. As brasileiras perderem a partida por 2 sets a 1.

Ana e Rebecca não começaram bem a partida. Com alguns erros bobos, o time de Letônia se aproveitou e fechou o primeiro set em 21/15. No segundo, as brasileiras acordaram e entraram de vez no jogo, empatando o jogo com parcial de 21/12. No tie-break, o Brasil viu a Letônia abrir vantagem de quatro pontos e chegou a buscar o empate, mas não adiantou. Placar final de 15/12 para as adversárias.

Publicidade

Ana Patrícia e Rebecca volta às areias na próxima sexta-feira, às 21h, contra a dupla americana Claes e Sponcil.