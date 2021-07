Brasil disputou final do revezamento 4x200m - AFP

Publicado 28/07/2021 00:44 | Atualizado 28/07/2021 00:45

Japão - Não deu para o Brasil na final do revezamento 4 x 200m da natação, disputada na madrugada desta quarta-feira. A equipe formada Fernando Scheffer, Murilo Sartori, Breno Correia e Luiz Altamir fechou com 7m08s22, tempo pior que nas eliminatórias, e acabou ficando em último lugar na prova.

A Grã-Bretanha levou o ouro com facilidade e por pouco não quebrou o recorde mundial, com o tempo de 6m58s58. O Comitê Olímpico Russo ficou com a prata, com 7m01s81, e a Austrália com o bronze, com 7m01s84.



Mais cedo, o Brasil também não foi bem com Leonardo de Deus. O nadador ficou em sexto na decisão dos 200m borboleta.