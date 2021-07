Maria Portela - AFP

Maria PortelaAFP

Publicado 28/07/2021 01:15 | Atualizado 28/07/2021 02:23

Japão - A brasileira Maria Portela foi eliminada nas oitavas de final do judô na categoria até 70kg. Em uma luta impressionante na madrugada desta quarta-feira, com mais de 14 minutos de duração, ela acabou derrotada pela russa Madina Taimazova. Ela ainda tem chance conquistar uma medalha em Tóquio na próxima sexta-feira, quando defende o Brasil na disputa por equipes.

Sem ninguém pontuar no tempo normal, as duas atletas foram para o golden score. A brasileira chegou a encaixar um golpe e o VAR entrou em ação para decidir se era ou não wazari, mas a decisão não foi favorável. Após mais de 14 minutos de luta, o árbitro deu o terceiro shido para Portela, que terminou derrotada.

Com as derrotas de Maria Portela e Rafael Macedo, o Brasil termina o dia sem medalhas no judô.