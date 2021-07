Maria Portela foi eliminada das Olimpíadas em luta polêmica - Reprodução

Publicado 28/07/2021 02:09 | Atualizado 28/07/2021 02:20

Rio - Medalhista olímpico do judô e comentarista do SporTV durante os Jogos, Tiago Camilo não gostou nada da atuação da arbitragem na derrota da brasileira Maria Portela para a russa Madina Taimazova, em duelo válido pelas oitavas de final, na madrugada desta quarta-feira. Para o ex-judoca, a brasileira deveria ter vencido a luta com um wazari que não foi computado e foi "claramente prejudicada" prejudicada no combate que acabou a eliminando.

"Foi wazari. Bateu a nuca. Ponto claro da brasileira. A russa toca as costas no chão, a parte de trás dos ombros. A brasileira claramente prejudicada nessa luta. Tanto nesse golpe não pontuado quanto na decisão do golden score. Nessa última punição que ela tomou", disse Camilo durante a transmissão.

"O mundo inteiro vendo isso. Revoltante, revoltante", completou o narrador Daniel Pereira.