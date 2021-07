Martine Grael e Kahena Kunze - World Sailing Official

Publicado 28/07/2021 07:33 | Atualizado 28/07/2021 07:33

Japão - Atuais campeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze não tiveram um bom dia nas regatas da classe 49er FX feminino. Com desempenho ruim principalmente nas duas primeiras, elas acabaram caindo da terceira para a quinta colocação geral. As velejadoras são consideradas esperança de medalha para o país.

Na primeira regata, as brasileiras ficaram na décima colocação. Na segunda, ficaram em sétimo e terminaram a terceira no sexto lugar. Na classificação geral, Charlotte Dobson e Saskia Tidey, da Grã-Bretanha, lideram a competição.



Com este desempenho, Martine e Kahena chegaram aos 29 pontos. A dupla líder soma 13. As dez duplas que tiverem a menor pontuação ao término de 12 regatas se classificam para a regata da medalha, com pontuação dobrada, que coroará o pódio olímpico.