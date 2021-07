Brasileiros pararam em dupla sérvia - AFP

Brasileiros pararam em dupla sérviaAFP

Publicado 28/07/2021 09:11 | Atualizado 28/07/2021 10:10

Japão - A dupla sérvia formada por Novak Djokovic e Nina Stojanovic precisou de 1h09 para vencer, nesta quarta-feira, os brasileiros Marcelo Melo e Luisa Stefani, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Com o resultado, os sérvios vão enfrentar nas quartas de final os alemães Laura Siegemund/Kevin Krawietz, que bateram os norte-americanos Bethanie Mattek-Sands/Rajeev Ram.

Publicidade

Demonstrando um ótimo entrosamento com Stojanovic, Djokovic mostrou o porquê é o melhor do mundo com uma grande atuação pouco tempo depois de derrotar o espanhol Alejandro Davidovich, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h23, em duelo válido pela chave de simples.



Consistentes no serviço, os sérvios só perderam dois pontos quando sacaram no primeiro set. E conseguiram a vantagem decisiva para fechar a primeira parcial, após um mau desempenho de Melo em seu saque. Daí em diante, a dupla da Sérvia manteve o equilíbrio para fazer a 1 a 0.



No segundo set, a dupla brasileira voltou a ter dificuldades com o saque, sempre pressionada pelo bom desempenho dos sérvios. Luisa teve de lutar muito para manter seu saque e até teve sucesso em duas oportunidades no terceiro game, mas não resistiu no sétimo.



Apesar da derrota, Luisa Stefani continua na Olimpíada, pois no torneio feminino de duplas, ao lado de Laura Pigossi, está na semifinal, depois da vitória de virada sobre as americanas Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula, também nesta quarta-feira.