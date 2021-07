Olimpíadas 2020 - SIPHIWE SIBEKO

Olimpíadas 2020SIPHIWE SIBEKO

Publicado 28/07/2021 22:50

Não deu para o Brasil no jogo de estreia da equipe feminina no Rugby Sevens nas Olimpíadas de Tóquio. Nesta quarta-feira (já quinta-feira no Japão), o time foi amplamente dominado e acabou derrotado pelo Canadá por 33 a 0.

As brasileiras até fizeram um bom primeiro tempo, e conseguiram segurar as canadenses. Porém, quando o placar foi aberto, a goleada veio.

Publicidade

O Brasil volta a jogar ainda hoje, na sessão da tarde (em Tóquio), contra a França, que mais cedo superou Fiji por 12 a 5.