Japão - O brasileiro Renato Rezende se classificou às semifinais do ciclismo BMX nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele finalizou as quartas de final na terceira posição, conseguindo passar também em terceiro no seu grupo. A próxima fase será disputada nesta quinta-feira, às 22h (horário de Brasília). Já pelo feminino, também nas quartas, Priscilla Stevaux fica em sexto em sua bateria e não consegue avançar na competição.



Após três baterias, Renato terminou atrás dos holandeses Twan Van Gendt e Niek Kimmann, conseguindo avançar. Com isso, o Brasil chegou entre os 16 melhores na categoria pela primeira vez nos Jogos Olímpicos.



Aos 30 anos, Renato Rezende está em sua terceira Olimpíadas. Nas últimas duas ele havia sido eliminado nas quartas de final, ou seja, já atingiu sua melhor participação nos Jogos.