Publicado 29/07/2021 01:37 | Atualizado 29/07/2021 01:44

Japão - Mayra Aguiar não tem mais chance de disputar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Na madrugada desta quinta-feira, a judoca brasileira foi derrotada nas quartas de final da categoria até 78 kg pela campeã mundial Anna-Maria Wagner, da Alemanha.

Mayra começou bem a luta e partindo para cima da adversária, mas acabou levando um shido por falta de combatividade a menos de dois minutos para o fim do tempo normal. No golden score, as duas lutadores acabaram punidas, novamente por falta de combatividade. Sem poder levar mais um shido, a brasileira se expôs mais e acabou levando um wazari da alemã.

Apesar da derrota, Mayra ainda pode brigar por medalha em Tóquio, A judoca lutará na repescagem contra Aleksandr Babintseva, do Comitê Olímpico Russo, às 5h, para tentar disputar a medalha de bronze.