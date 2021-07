Mayra Aguiar está a uma vitória da medalha de bronze - AFP

Publicado 29/07/2021 05:30

Japão - Mayra Aguiar está perto de garantir mais uma a medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Na manhã desta quinta-feira, a brasileira superou a russa Aleksandra Babintseva na repescagem da categoria até 78 kg do judô e se garantiu na briga pelo bronze.

As duas judocas fizeram um combate muito travado, sem nenhuma conseguir levar a adversária ao chão. No entanto, Babintseva fugiu do combate em alguns momentos e acabou recebendo três shidos, o que resultou em sua eliminação.

Caso vença sua próxima luta, Mayra conquistará o terceiro bronze olímpico de sua carreira. Ela já levou a medalha em 2012 e 2016.