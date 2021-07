Mayra Aguiar é medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio - AFP

Mayra Aguiar é medalha de bronze nas Olimpíadas de TóquioAFP

Publicado 29/07/2021 06:29 | Atualizado 29/07/2021 06:38

Japão - Mais de 48 horas após a medalha de ouro de Ítalo Ferreira no surfe, o Brasil, enfim, voltou a subir em um pódio nas Olimpíadas de Tóquio. Na manhã desta quinta-feira, a judoca Mayra Aguiar conquistou a medalha de bronze no judô, na categoria até 78 kg, ao vencer a coreana Hyunji Yoon.

As duas judocas fizeram um início de luta bastante estudado e acabaram levando um shido cada por falta de combatividade. No entanto, Mayra não demorou para conseguir levar a adversária para o chão, imobilizá-la com um kuzure-kami-shiho-gatame e vencer a luta.

O resultado fez Mayra entrar para a história. A judoca gaúcha se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar três medalhas olímpicas em esportes individuais. Ela já havia ganho outros dois bronzes nos Jogos de Londres, em 2012, e do Rio, em 2016.

A medalha conquistada por Mayra foi a sexta do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Antes, o país já havia conquistado um ouro no surfe, com Ítalo Ferreira, duas pratas no skate, com Rayssa Leal e Kelvin Hoefler, e dois bronzes, um na natação com Fernando Scheffer e outro do judô, com Daniel Cargnin.