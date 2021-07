Mayra Aguiar - AFP

Publicado 29/07/2021 08:37

Japão - Pela terceira disputa olímpica seguida, Mayra Aguiar conquistou a medalha de bronze no judô. Ao fim da luta que garantiu o terceiro lugar para a brasileira, ela afirmou que o resultado no Japão foi o mais importante da sua carreira.

"É a conquista mais importante, mais saborosa da minha vida, por tudo que eu passei nos últimos tempos. Por toda aquela tensão, por acreditar e continuar lutando e batalhando. Hoje, poder concretizar isso, por vencer a batalha das dores, da luta psicológica. Eu estou muito feliz com esse momento", afirmou em entrevista ao portal "Gazeta Zero Hora".

A judoca fez história nesta quinta-feira ao conquistar em Tóquio a terceira medalha em três edições seguidas dos Jogos Olímpicos. Bronze em Londres-2012 e Rio-2016, a gaúcha, de 29 anos, repetiu o feito agora no Japão na categoria até 78 kg e se tornou a primeira atleta do País a faturar três medalhas em esportes individuais na Olimpíada. E ela quer mais.



"Eu quero mais. Ainda estou me sentindo muito bem, tenho muito a melhorar. São três anos, é muito rápido. Competi pouco desde que me recuperei da lesão. Fiz o Mundial e as Olimpíadas apenas. Estou com muita gana, vou voltar a mil, quero mais. Agora, é dar uma descansada, e depois continuar treinando e lutando", disse.