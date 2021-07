Brasileiros não avançam na natação - Alexandre Castello Branco/COB

Brasileiros não avançam na nataçãoAlexandre Castello Branco/COB

Publicado 29/07/2021 08:50

Japão - A manhã da natação nos Jogos Olímpicos não foi boa para o Brasil. Além de Matheus Gonche e Vinicius Lanza, que não avançaram de fase para os 100m borboleta, o país teve outras eliminações. Viviane Jungblut, nos 800m livre, e a equipe brasileira no revezamento 4x100 medley misto não conseguiram ficar entre os 16 melhores tempos das Olimpíadas de Tóquio.

Publicidade

Nesta modalidade, Guilheme Baceto abriu no nado costas, seguido por Felipe Lima, no nado peito. Giovanna Diamante, no borboleta, e Stephanie Balduccini, no livre, completaram o revezamento para o tempo total de 3m46s74, na sexta colocação da bateria.



Viviane Jungblut finalizou a sua bateria na terceira colocação nos 800m livre, com o tempo de 8m38s88. Porém, não conseguiu avançar. Sua especialidade é os 1.500m livre, que também não conseguiu classificação em prova disputada anteriormente.