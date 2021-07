Medalhas históricas de Mayra e Rebeca - Arte O Dia Online / COB / AFP

Medalhas históricas de Mayra e RebecaArte O Dia Online / COB / AFP

Publicado 29/07/2021 11:24

Japão - Um dia histórico em Tóquio para as atletas brasileiras. Mayra Aguiar e Rebeca Andrade conquistaram o bronze e prata, respectivamente, na Olimpíada. Porém, não foram medalhas comuns para o esporte brasileiro. A judoca se tornou a primeira mulher brasileira a conseguir três medalhas olímpicas, enquanto a ginasta conseguiu a primeira medalha feminina para o país no esporte.

Dia ruim na natação

Publicidade

Pelo segundo dia seguido, o Brasil não conseguiu bons resultados na natação. Na final dos 800m livre, Guilherme Costa terminou na oitava e última posição nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta quarta-feira, com o tempo de 7min53s31.

Depois, na manhã (no horário de Brasília), os atletas brasileiros não avançaram em suas categorias. Primeiro, Vinicius Lanza e Matheus Gonche não conseguiram tempo para a classificação à semifinal dos 100m borboleta. E depois, Viviane Jungblut, nos 800m livre, e a equipe brasileira no revezamento 4x100 medley misto não conseguiram ficar entre os 16 melhores tempos das Olimpíadas de Tóquio.

Publicidade

Brasil perde a primeira no handebol

A seleção brasileira feminina de handebol conheceu seu primeiro revés nos Jogos Olímpicos em Tóquio. O Brasil fez um bom jogo, mas caiu diante da Espanha e foi derrotado por 27 a 23, muitos graças à atuação espetacular da experiente goleira Navarro, o grande destaque da partida no fim da noite desta quarta-feira (horário de Brasília) no Yoyogi National Stadium com defesas impressionantes.

Publicidade

Renato avança e Patrícia é eliminada no ciclismo

As semifinais do ciclismo BMX nos Jogos de Tóquio terão um representante brasileiro na disputa masculina. Renato Rezende, de 30 anos, garantiu a classificação ao ficar com o terceiro lugar de sua bateria nas quartas de final, disputadas na noite desta quarta-feira, horário de Brasília (manhã de quinta no Japão). A representante feminina, Priscilla Carnaval, não conseguiu avançar.

Publicidade

Brasil sofre derrotas no Rúgbi

O Brasil não começou bem no rúgbi feminino. A seleção brasileira feminina de rúgbi estreou na Olimpíada de Tóquio com derrota. Na noite desta quarta-feira (manhã de quinta na capital japonesa), o Brasil foi dominado e perdeu por 33 a 0 para o Canadá, atual medalhista de bronze e apontado como um dos favoritos, no Estádio Olímpico, em seu primeiro desafio no Japão. Depois, já tarde de Tóquio (madrugada no Brasil), foi derrotada pela França por 40 a 5. O país é lanterna do seu grupo.

Publicidade

Lucas Verthein se despede no remo

O Brasil não disputará medalhas no remo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Único representante do País na modalidade, Lucas Verthein terminou em quinto lugar na semifinal da categoria single skiff, na noite desta quarta-feira (horário de Brasília) e vai competir na final B, que define do sétimo a 12º lugar.

Publicidade

Rafael Buzacarini perde para belga no judô

O judoca brasileiro Rafael Buzacarini deu adeus às Olimpíadas de Tóquio na noite desta quarta-feira (já quinta-feira no Japão) ao perder para o belga Toma Nikiforov. Rafael Buzacarini recebeu o primeiro shido (advertência) por falta de combatividade nos primeiros segundos. Instantes depois, Toma Nikiforov deu Wazari no brasileiro, que não conseguiu reagir a tempo e perdeu o duelo.

Publicidade

Ana Sátila termina em décimo lugar e faz história

A brasileira Ana Sátila fez história nos Jogos de Tóquio ao conquistar o melhor resultado de uma mulher brasileira na modalidade. O 10º lugar na final do C1 veio após dois erros cometidos na final. Dois dias antes, ela havia ficado na 13ª posição no K1, nas semifinais, e não conseguiu vaga na decisão.

Publicidade

Fernanda e Ana vencem regata da vela na classe 470 e Scheidt cai para o 4º lugar

O Brasil obteve bons resultados na vela nos Jogos Olímpicos de Tóquio na madrugada desta quinta-feira (tarde no Japão). O destaque nas disputas realizadas na Baía de Enoshima foi a vitória de Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan na terceira regata na categoria 470 feminino.



Mesmo com o bom resultado, as brasileiras terminaram a quarta regata em 10º lugar e caíram para a quinta colocação na classificação geral. As duas continuam vivas na briga pela corrida da medalha.



Na classe 49er, Marco Grael e Gabriel Borges também se destacaram. Eles ficaram em sexto na quinta regata e ganharam a sexta. Com estes resultados, a dupla subiu para a nona posição na classificação geral. Vale ressaltar que somente oito se classificaram para a final.

Publicidade

Hebert Conceição avança no boxe

Hebert Conceição estreou com vitória no torneio de boxe dos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta quinta-feira, ao vencer o chinês Erbieke Tuoheta, por pontos, em decisão dividida dos jurados, por 3 a 2. Dois deram pontuação a favor do brasileiro (30 a 27 e 29 a 28 duas vezes), enquanto outros dois apontaram o asiático como vencedor (29 a 28).

Publicidade

Ane Marcelle se despede no tiro com arco

A brasileira Ane Marcelle dos Santos foi derrotada pela sul-coreana An San na segunda rodada do tiro com arco na manhã desta quinta-feira (horário de Brasília) e se despediu dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Publicidade

Graziele de Jesus perde para japonesa no boxe

Graziele Jesus perdeu, nesta quinta-feira, para a japonesa Tsukimi Namiki, na primeira rodada da categoria mosca (até 51kg) e está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A decisão dos cinco jurados foi unânime: 30 a 27 (três vezes) e 29 a 28 (duas).

Publicidade

Brasil vence o Japão no vôlei de quadra

Sem dar chances às anfitriãs, a seleção brasileira de vôlei feminino venceu o Japão, na manhã desta quinta-feira, por 3 sets a 0, mostrando-se muito a vontade na casa das adversárias. Com parciais de 25/16, 25/18 e 26/24, o vôlei feminino brasileiro passeou em quadra, mas, como mostra o resultado do terceiro set, houve dificuldades no desfecho do confronto por causa de uma torção no tornozelo direito da levantadora Macris, que saiu chorando ao ser substituída por Roberta.

Publicidade

Brasileiras vão disputar o bronze no tênis

Laura Pigossi e Luisa Stefani perderam para as suíças Belinda Bencic e Viktorija Golubic, nesta quinta-feira, em duelo válido pela semifinal do torneio de duplas femininas de tênis dos Jogos Olímpicos de Tóquio, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h35.

Publicidade

Brasileiros vencem no vôlei de praia

Após uma segunda rodada da fase de grupos com mais derrotas do que vitórias, o vôlei de praia do Brasil começou muito bem a terceira e última rodada. Duas duplas que haviam perdido, Agatha/Duda e Alison/Álvaro Filho venceram seus jogos nesta quinta-feira e conseguiram a classificação direta às oitavas de final nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.