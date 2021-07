Projeto no Parque Olímpico - Divulgação

Projeto no Parque OlímpicoDivulgação

Publicado 29/07/2021 19:46 | Atualizado 29/07/2021 21:15

Rio - "Eu amo fazer ginástica. Eu quero ir para as olimpíadas e eu quero ser igual a Rebeca". As frases ditas pela pequena Maria Flor, de 9 anos, que faz parte da escolinha de ginástica popular do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, mostra a importância da conquista alcançada pela ginasta brasileira Rebeca Andrade. Um exemplo de superação, a atleta conquistou a medalha de prata no individual geral da ginástica artística em Tóquio, na manhã desta quinta-feira, mas sua realização alcançou o outro lado do mundo.



"Ela ficou empolgadíssima com a medalha da Rebeca. Falava a todo momento que queria chegar nas olimpíadas também e se tornar campeã como ela", conta a mãe da pequena, Luíza Portella, que conseguiu matricular a filha na escolinha popular em atividade na Arena 3 do Parque Olímpico desde abril.

O projeto, que é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) e a Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro (FGERJ) conta com 254 futuros medalhistas e medalhistas mirins matriculados e cerca de 150 pessoas aguardando na fila.



A concorrência é tanta, que Luíza conta que a própria filha se preocupa com a manutenção da sua matrícula. "Ela ama tanto fazer as aulas, que chegou a desistir de viajar com uma amiguinha nessas férias para não perder sua vaga", conta a moradora do Recreio.



Marcella Clemente, de 37, mãe da pequena Giovanna Clemente, de 8, que também participa das aulas, explica que a filha ficou a manhã toda ligada na televisão para acompanhar a conquista de Rebeca. "Ela não só assistia como me pedia a todo momento para irmos ver ao vivo. Daí eu explicava para ela que não dava, porque era longe, mas ela insistia. É incrível ver a ligação que ela vem criando com o esporte", disse.



A mãe conta ainda que a paixão é tão grande que nem a preguiça deixa a pequena longe da ginástica. "Ela não gosta de acordar cedo, mas nos dias de aula no Parque Olímpico ela acorda cedo sem nenhum problema", explica a moradora do Pechincha. "Ela treina em casa. Vive mandando estrelinhas. Até séries da Netflix sobre ginástica ela começou a assistir por causa do esporte. É muito legal ver o interesse dela", revela.



Uma das professoras do projeto e também diretora de Ginástica de Trampolim da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro (FGERJ), Larissa Guilera,fala sobre a importância do projeto popular para o crescimento do esporte.



"Não tem preço. Você ver o rostinho das crianças quando vê aqueles aparelhos. É quase uma Disney para eles. É uma estrutura com aparelhos de primeiro mundo, usados nas olimpíadas, então é uma oportunidade incrível para essas crianças que estão dando suas primeiras cambalhotas", explica.



No espaço, são dadas aulas para 12 turmas, dividas por faixas etárias, sendo a menor de 6 a 9 anos e a maior a partir dos 14 anos. Clubes que integram a federação estadual, como o Flamengo de Rebeca Andrade e o Fluminense, também usam o espaço destinado aos alunos do projeto na Arena 3. Além da ginástica artística, também são praticadas na Arena 3 a ginástica de trampolim e a rítmica.



Para fazer a inscrição nas aulas é preciso comparecer ao local para consultar a disponibilidade de vaga nas turmas. A Arena 3 fica no Parque Olímpico, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Para quem mora nas Zonas Norte, há polos com aulas grátis de ginástica nas vilas olímpicas do GREIP da Penha e do Complexo da Maré.

O secretário municipal dos Esportes, Guilherme Schleder, fala sobre o objetivo de dar vida aos espaços esportivos da prefeitura com o projeto. Segundo ele, iniciativas como a feita no Parque Olímpico em parceria com a FGERJ são o caminho para um futuro com ainda mais medalhas para o Brasil na ginástica.

"Tem sido um sucesso absoluto, até com fila de espera de alunos. Isso sem esquecer das Vilas Olímpicas que também oferecem esse e outros esportes. É muito gratificante assistir a conquista da prata da Rebeca Andrade e perceber que estamos no caminho certo, que é aquele que pode possibilitar outros sonhos olímpicos", projetou.