Publicado 29/07/2021 23:52

Japão - Alison dos Santos, o Piu, estreou com tudo nas Olimpíadas de Tóquio. Na noite desta quinta-feira, o brasileiro se classificou com tranquilidade para a semifinal dos 400m com barreiras, com o tempo de 48,42s. Ele foi o segundo melhor colocado, atrás apenas de Abderrahman Samba, do Catar, que fez 48,38s.

"Foi uma manhã muito boa. O objetivo era esse, passar de fase e eu consegui. O tempo hoje está agradável e me ajudou. Espero correr abaixo de 47s nessa Olimpíada. O nível técnico é altíssimo e é a competição perfeito para conseguir isso - disse Alison, que entrou na pista cantando antes da largada. - A Rayssa Leal está fazendo escola", disse o atleta.

Piu é a maior esperança de medalha do Brasil no atletismo. Ele volta à pista somente no domingo, às 9h05.