Rafael Silva, o BabyAFP

Publicado 30/07/2021 00:19 | Atualizado 30/07/2021 00:38

Japão - Não foi fácil, mas Rafael Silva, o Baby, conseguiu se classificar para as quartas de final do judô nas Olimpíadas de Tóquio. O brasileiro venceu Ushangi Kokauri, do Azerbaijão, em luta válida pela categoria peso-pesado (+100 kg).

Baby enfrentou uma luta complicada, equilibrada e com muitas trocas de pegada. O brasileiro levou dois shidos e correu risco de ser eliminado do combate, mas conseguiu dar um ippon no atleta do Azerbaijão no golden score.

Medalhista de bronze nas Olimpíadas de 2012 e 2016, Baby é mais uma esperança de medalha para o Brasil. Na próxima luta, ele enfrentará o georgiano Guram Tushishvili.