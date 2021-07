Rosangela dos Santos não foi bem na disputa dos 100m - AFP

Publicado 30/07/2021 04:32

Rosângela Santos não se classificou às semifinais do 100m rasos nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A brasileira não fez uma boa saída e teve o tempo de 11s33 - sua melhor marca no ano -, ficando em 28º lugar nesta noite. A favorita da categoria é jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, que tem dois ouros e um bronze nesta prova.



A participação de Rosângela nas Olímpiadas, entretanto, não se encerrou. Ela vai disputar ainda o revezamento 4x100m, prova em que foi medalhista de bronze em Pequim-2008.



Outra brasileira que disputaria uma vaga nas semifinais dos 100m rasos era Vitória Santos. Porém, a atleta do atletismo do Brasil preferiu se poupar para focar na prova dos 200m e também no revezamento.