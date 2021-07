Geisa Arcanjo - AFP

Publicado 30/07/2021 08:29

Japão - A manhã desta sexta-feira não foi positiva para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio no atletismo. Duas atletas nascida no país e a equipe mista nos 4x400m rasos não conseguiram avançar de fase nas classificatórias na Olimpíada.

A primeira a competir foi Núbia Soares. Ela disputou no salto triplo feminino e conseguiu a sua melhor marca em 14.07m. O resultado fez com que ela não conseguisse avançar para a final. Já Geisa Arcanjo alcançou a marca de 16.46 m no arremesso de peso, mas também não conseguiu a classificação.



Por fim, a equipe mista do Brasil no 4x400m rasos concluiu a sua etapa na sétima colocação e não obteve o tempo necessário para se classificar para as finas da categoria.