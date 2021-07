Maria Suelen sofreu grave lesão - AFP

Publicado 30/07/2021 09:22

Japão - A judoca Maria Suelen Altheman está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em um comunicado oficial, a Missão Brasileira em Tóquio 2020 e a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) informaram, nesta sexta-feira, que a atleta sofreu lesão no ligamento patelar do joelho esquerdo e não integrará a equipe mista do Brasil nas lutas previstas para este sábado. Ela precisará passar por cirurgia no retorno ao Brasil.

A contusão ocorreu no combate de quartas-de-final do peso pesado feminino contra a francesa Romane Dicko, realizada nesta sexta-feira. Após ser avaliada pelo médico da equipe de judô, Guilherme Garofo, ainda no tatame, a atleta foi encaminhada para a realização de exames de imagem na Policlínica da Vila Olímpica, que confirmaram a lesão no ligamento patelar. Ela encerra sua terceira participação olímpica na sétima colocação.



"A Maria Suelen me ligou, chorando bastante, triste. Dói muito. Falando que teria chance mesmo com a derrota", disse o consultor dela e duas vezes medalhista olímpico, Leandro Guilheiro, ao SporTV.



Sem Maria Suelen, a equipe de judô pretende utilizar a meio-pesado Mayra Aguiar em seu lugar para as lutas deste sábado As disputas por equipes, prova inédita em Jogos Olímpicos, serão no mesmo horário das individuais, às 23h e às 5h. O Brasil, como cabeça de chave, sai de bye na primeira rodada e aguarda o vencedor do duelo entre Uzbequistão e Holanda. A escalação da equipe para o primeiro confronto será anunciada meia hora antes dos combates.