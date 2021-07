Simone Biles tem presença incerta nas finais de ginástica artística em Tóquio - AFP

Publicado 30/07/2021 23:04

Japão - Simone Biles desistiu de disputar mais duas finais nas Olimpíadas de Tóquio. Na noite desta sexta-feira, a Federação de Ginástica dos Estados Unidos confirmou que a maior estrela dos Jogos não brigará por medalhas no salto e nas barras assimétricas.

"Depois de mais consultas com a equipe médica, Simone Biles decidiu retirar-se das finais do evento para salto e barras irregulares. Ela continuará a ser avaliada diariamente para determinar se competirá nas finais para exercícios de solo e trave de equilíbrio", disse o comunicado.

Biles já havia desistido de disputar a decisão do individual geral, na última quinta-feira, alegando preocupações com sua saúde mental. Sem a americana, Rebeca Andrade levou a medalha de prata. Na classificatória para o salto, a brasileira teve a maior nota e aparece com o uma das favoritas.