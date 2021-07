Luisa Stefani e Laura Pigosi - AFP

Japão - Laura Pigossi e Luisa Stefani entraram para a história do tênis brasileiro na manhã deste sábado. As brasileiras conseguiram uma virada incrível contra as russas Elena Vesnina e Veronika Kudermetova no Ariake Tennis Park e conquistaram a medalha de bronze no torneio de duplas feminino, a primeira da história do país no esporte. Elas venceram por 2 sets a 1(4/6, 6/4, 11/9).

As brasileiras tiveram dificuldades no início da partida e viram as russas abrirem vantagem de 4 games a 1. Apesar da desvantagem, Pigossi e e Stefani não se entregaram e conseguiram buscar o empate em 4 a 4. No entanto, Kudermetova e Vesnina não se abalaram e conseguiram confirmar mais dois games para fechar o set em 6 a 4.

No segundo set, o Brasil voltou melhor e soube se impor dentro de quadra, saindo em vantagem de dois games. No entanto, as russas sempre não deram vida fácil e se mantiveram sempre coladas no placar. Após um set disputado, o Brasil conseguiu devolver o placar de 6 a 4 e levar o jogo para o desempate.

No tie-break, Pigossi e Stefani começaram muito mal e viram Kudermetova e Vesnina abrir uma grande vantagem, colocando 7 a 2 no placar. Mesmo com a desvantagem, as brasileiras não se entregaram. As russas chegaram a ter quatro chances de fechar a partida, mas tomaram a virada e viram o Brasil fechar em 11 a 9.

A medalha de bronze conquistada por Laura Pigossi e Luisa Stefani é a oitava do Brasil nas Olimpíadas. Antes, o país subiu ao pódio com o ouro de Ítalo Ferreira no surfe, as pratas de Kelvin Hoefler e Rayssa Leal no skate e de Rebeca Andrade na ginástica, e os bronzes de Fernando Scheffer, na natação, e Daniel Cargnin e Mayra Aguiar, no judô.