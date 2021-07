Brasil x Sérvia - AFP

Publicado 31/07/2021 06:38

Japão - A seleção feminina de vôlei conseguiu mais uma vitória nas Olimpíadas na manhã deste sábado. Com uma boa atuação, o Brasil superou a Sérvia por 3 sets a 1, parciais 25/20, 25/16, 23/25 e 25/19 e se manteve invicta na competição. O resultado levou o time de José Roberto Guimarães à liderança do Grupo A.

O Brasil entrou mais ligado na partida e dominou os primeiros sets. A equipe de José Roberto Guimarães se mostrou superior em relação as sérvias e e não chegou a ser ameaçada pelas rivais em nenhum momento. Com isso, não teve dificuldades para fechar os dois primeiros sets em 25/20 e 25/16.

Com a chance de fechar a partida, o Brasil passou a ter mais dificuldades. A Sérvia acordou para o jogo e complicou a vida das brasileiras, com as duas equipes passando todo o terceiro set coladas no placar. Porém, as servias conseguiram ser mais incisivas e fechar em 25/23.

No quarto set, o Brasil voltou a se encontrar e tomou as rédeas da partida novamente. Sem dar nenhuma chance para a Sérvia, a Seleção conseguiu fechar em 25/19 sem dificuldades para vencer a partida.