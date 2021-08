Ana Patrícia e Rebecca - AFP

Publicado 31/07/2021 23:17

Japão - Ana Patrícia e Rebecca estão classificadas para as quartas de final do vôlei de praia nas Olimpíadas de Tóquio. Na noite deste sábado, a dupla brasileira superou as chinesas Fan Wang e Xia Zinyi por 2 sets a 0, parciais de 21/14 e 23/21.

As brasileiras entraram focadas na areia e não deram chances para as adversárias no primeira set, sem sequer serem ameaçadas em algum momento. Porém, no segundo a coisa mudou de figura. As chinesas endureceram o jogo, mas o Brasil conseguiu se recuperar e fechar o set super disputado.

Nas quartas de final, Ana Patrícia e Rebecca encararão uma dupla da Suíças. As compatriotas Heidrich/Vergé Depré e Huberli/Betschart se enfrentarão nas oitavas.