Simone Biles

Simone BilesAFP

Publicado 01/08/2021 00:36 | Atualizado 01/08/2021 00:38

Japão - Simone Biles desistiu de disputar mais uma final nas Olimpíadas de Tóquio. Na madrugada deste domingo, já manhã no Japão, a estrela da ginástica decidiu abandonar a disputa pela medalha no solo, que acontecerá na próxima segunda, às 5h45, e ainda estuda se participará da decisão na trave, na próxima terça.

"Simone retirou-se da final do evento para o chão e vai tomar uma decisão sobre a trave ainda esta semana. De qualquer forma, estamos todos com você, Simone", escreveu a Federação Americana de Ginástica.

Biles já havia desistido da final do individual geral, onde a brasileira Rebecca Andrade foi medalha de prata, das barras assimétricas e do solo, que será disputada na manhã deste domingo. Além disso, também abandonou a final por equipes, prova em que os Estados Unidos faturaram a prata. A atleta alegou preocupação com sua saúde mental e tomou a decisão após avaliações médicas.