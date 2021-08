Agatha e Duda - AFP

Agatha e Duda

Publicado 01/08/2021 06:13

Japão - Agatha e Duda estão eliminadas das Olimpíadas de Tóquio. Na manhã deste domingo, as brasileiras foram superadas nas oitavas de final pela dupla alemã Laura Ludwig e Margareta Kozuch por 2 sets a 0, com parciais de 19/21, 21/19 e 14/16.

As duplas fizeram um primeiro set bem disputado, sempre se alternando na frente do placar. Apesar da garra das brasileiras, as alemãs se aproveitaram de alguns erros e foram mais precisas para sair com a vitória por 21/19.

No segundo set, o Brasil voltou melhor e chegou a abrir cinco pontos de vantagem. No entanto, a Alemanha não demorou a se encontrar novamente no jogo e soube explorar bem Ludwig, que fez grande partida. Apesar das adversárias terem endurecido a partida, Agatha e Duda conseguiram não se entregaram e conseguiram empatar, vencendo o set por 21/19 e levando a partida ao tie-break.

O set de desempate repetiu o mesmo cenário do restante da partida. As duas equipes com muita entrega e sem desgrudar uma da outra no placar, alternando a liderança. O Brasil teve a chance de fechar a partida, mas Duda errou o ataque e acabou desperdiçando o match point. Na sequência, as alemãs não desperdiçaram a oportunidade e fecharam o tie-break em 16/14.

Sem Agatha e Duda, o Brasil segue representado no vôlei de praia feminino por Ana Patrícia e Rebecca. Mais cedo, as duas venceram as chinesas Fan Wang e Xia Zinyi e se garantiram nas quartas de final.