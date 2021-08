Rebeca Andrade - AFP

Rebeca AndradeAFP

Publicado 01/08/2021 06:31 | Atualizado 01/08/2021 07:07

Japão - A manhã deste domingo começou dourada para os brasileiros. Rebeca Andrade voltou a fazer história em Tóquio e conquistou a medalha de ouro na final do salto, sua segunda nesta edição das Olimpíadas. Antes, ela havia ficado com a prata no individual geral. Mykayla Skinner, dos Estados Unidos, ficou com a prata, e Seojeong Yeo, da Coreia do Sul, com o bronze.

A brasileira deu um susto na execução do primeiro salto ao pisar fora da linha demarcada no colchonete. Mesmo assim, ainda recebeu a nota de 15.166 dos jurados. No segundo salto, Rebeca foi mais precisa, mas acabou recebendo uma nota um pouco mais baixa, 15.000. Na média, ela ficou com 15.083. Mykayla Skinner ficou com 14.916, enquanto Seojeong Yeo fez 14.733.

Com a conquista, Rebeca é a primeira atleta da ginástica brasileira, entre homens e mulheres, a ganhar mais de uma medalha em uma mesma edição de Jogos Olímpicos. Foi a quinta vez que o Brasil vai ao pódio no esporte. Ao todo, a modalidade agora soma dois ouros, duas pratas e um bronze.

A medalha de Rebeca é a décima do Brasil nos Jogos de Tóquio. Com a conquista, o país fica com dois ouros, três pratas e cinco bronzes.